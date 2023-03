Ore 17 l’ora del tè? No, a Vittoria è l’ora della cacca al centro della piazza principale

Ci sono comportamenti che sfidano la logica e il buon senso, e quello avvenuto nel pomeriggio a Vittoria è sicuramente uno di questi. Un uomo si è fermato con la sua automobile in piazza del Popolo, è sceso e ha mostrato il suo fondoschiena all’aria aperta mentre defecava, dinnanzi a tutti i presenti.

La scena, decisamente poco edificante e fuori da ogni norma di decenza, ha suscitato sconcerto e indignazione in molti, che si sono chiesti come sia possibile che qualcuno possa avere un tale atteggiamento in pubblico. Il gesto non è passato inosservato e i passanti hanno ripreso postando il video sui social divenuto facilmente virale.

I motivi che hanno spinto quell’uomo a comportarsi in questo modo restano ancora avvolti nel mistero, ma ciò che è certo è che si tratta di un gesto poco rispettoso nei confronti della comunità.

L’episodio avvenuto a Vittoria, dunque, rappresenta un campanello d’allarme e un invito a riflettere sulla necessità di rispettare le regole e i diritti degli altri, per costruire una comunità più civile e rispettosa.

ricerca fotografica di Franco Assenza