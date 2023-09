Orazio Di Grazia all’Asd Ragusa Calcio

Un nuovo arrivo nell’ASD Ragusa Calcio 1949, Orazio Di Grazia. Il centrocampista classe 1998 sembra essere un’aggiunta promettente alla squadra azzurra, soprattutto considerando la sua esperienza precedente nei campionati di Serie C e Serie D.

Di Grazia ha giocato con il Catania e il Siracusa in Serie C, dimostrando la sua versatilità e abilità sul campo. Successivamente, ha continuato la sua carriera con squadre come la Santacataldese, Ladispoli e Licata in Serie D, e ha nuovamente giocato per il Siracusa in Serie C e il Troina in Serie D. La scorsa stagione, è tornato a indossare i colori del Catania in Serie D.