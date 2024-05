Opere edili abusive a Modica: denunciata una 31enne

Opere edili abusive a Modica. La polizia locale ha denunciato alla procura della Repubblica di Ragusa la proprietaria di un immobile del centro storico per aver realizzato opere edili senza permesso di costruire in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico. In particolare, la proprietaria, una 31enne, ha effettuato i lavori senza informare lo Sportello Unico del Comune, senza l’autorizzazione preventiva dell’Ufficio del Genio Civile e senza la supervisione di un tecnico abilitato.

Ha costruito in una zona sottoposta a vincoli paesaggistici

E’ stato anche aggiunto un piano all’immobile che la donna aveva acquistato da terzi. La mancanza di permessi in una zona soggetta a vincoli paesaggistici costituisce una grave violazione delle normative edilizie e di tutela del patrimonio culturale e ambientale. La situazione verrà ora valutata dalla Procura della Repubblica di Ragusa per le opportune azioni legali.

