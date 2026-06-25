Operazione antidroga a Vittoria: fermato un 23enne con 60 grammi di hashish

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

Un giovane di 23 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato di Vittoria con l’accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

L’operazione è scattata nel corso dei consueti servizi di controllo del territorio, intensificati dalle forze dell’ordine per il contrasto allo spaccio di droga.

Il giovane è stato sottoposto a perquisizione personale che ha consentito agli agenti di rinvenire circa 60 grammi di hashish, suddivisi tra un panetto e una stecca, occultati all’interno di un pacchetto di sigarette.

Nel corso dell’attività di controllo sono stati inoltre sequestrati 80 euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio, un bilancino di precisione e materiale utilizzato per il confezionamento e il taglio della sostanza stupefacente.

Secondo gli investigatori, il materiale rinvenuto sarebbe compatibile con un’attività di spaccio al dettaglio.

Ultimate le formalità di rito, su disposizione dell’Autorità giudiziaria, il 23enne è stato posto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione.

© Riproduzione riservata