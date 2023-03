L’omicidio Rosalba Dell’Albani: disposta autopsia, richiesta convalida arresto. Il caso sulle tv nazionali, l’uomo ha tentato di ferirsi dopo averla uccisa

La procura di Ragusa incaricherà il medico legale Giorgio Spadaro per procedere all’autopsia sul corpo di Rosalba Dell’Albani, la donna uccisa a Giarratana dal cognato, Mariano Barresi. L’autopsia si svolgerà mercoledì pomeriggio presso l’obitorio dell’ospedale di Ragusa Ibla dove la salma è stata trasportata già sabato a disposizione dell’autorità giudiziaria che conferirà l’incarico materialmente mercoledì mattina. Intanto la Procura ha chiesto la convalida del fermo di pg nei confronti di Mariano Barresi.

La donna uccisa stava prestando assistenza notturna alla anziana madre al piano terra dello stabile dove abitano le sue sorelle. E’ stata colpita da un unico fendente nel sonno. Il cognato che ora si trova nel carcere di Ragusa, non sarebbe stato in grado di spiegare agli inquirenti il motivo del suo gesto. Il legale dell’uomo, l’avvocato Sergio Crisanti conferma ad Agi che non e’ stato fornito alcun movente, se non un momento di follia, un raptus che avrebbe colto l’uomo che subito dopo aver commesso il delitto, prima di abbandonare l’arma nella stanza dove si e’ consumato l’omicidio, l’avrebbe rivolta contro se stesso procurandosi delle lievi escoriazioni al collo.

Intanto prosegue l’attivita’ investigativa coordinata dalla procura di Ragusa. Si stanno sentendo le persone vicine alla famiglia. Un dramma devastante per le famiglie coinvolte e per tutta la comunita’ di Giarratana che ieri ha partecipato in massa alla fiaccolata in memoria di Rosalba dell’Albani. L’uomo pensionato da circa due anni viene descritto come persona estremamente tranquilla, aveva svolto diversi lavori, per concludere come magazziniere per una catena di supermercati a Pozzallo.

Intanto il caso è divenuto naturalmente di assoluto interesse nazionale. Numerose trasmissioni televisive nazionali si sono collegate da Giarratana per raccontare la drammatica storia che si è consumata all’alba di sabato. Senza un perché, se mai ce ne possa essere uno.