Omicidio Lucifora, la Cassazione rigetta ricorso, confermata la condanna a 15 anni per Davide Corallo

La Cassazione mette fine alla vicenda processuale per l’omicidio di Peppe Lucifora il cuoco 57enne ucciso nel 2019 a Modica rigettando il ricorso, confermando la condanna per Davide Corallo. Due sentenze diametralmente opposte: assolto in primo grado con formula piena dalla Corte d’Assise di Siracusa, Corallo è stato condannato a 15 anni dalla Corte di Assise di Appello di Catania e la Cassazione ne ha respinto il ricorso. L’ex carabiniere Davide Corallo era stato ritenuto colpevole in secondo grado dell’omicidio del cuoco modicano che venne consumato il 10 novembre del 2019 nella casa di Lucifora in largo XI febbraio a Modica.

Il corpo seminudo del cuoco modicano venne rinvenuto all’interno di una stanza chiusa a chiave. Si pensò ad un delitto passionale che ipotizzava una relazione tra i due uomini. Davide Corallo, all’epoca dell’omicidio unico indagato, è un ex carabiniere. La sentenza di assoluzione di primo grado venne appellata sia dalla Procura di Ragusa, sia dalla parte civile, (i tre fratelli di Lucifora) attraverso l’avvocato Ignazio Galfo. La Procura generale, aveva chiesto la condanna a 17 anni e 4 mesi di reclusione ravvisando elementi di colpevolezza di Corallo.

Una vicenda complessa, in cui hanno svolto un ruolo importante le indagini scientifiche del Ris dei carabinieri. Nel corso del processo di Appello in cui Corallo è stato difeso dagli avvocati Michele Vaira e Piter Tomasello, erano stati risentiti tutti i periti e consulenti intervenuti nel primo grado di giudizio oltre al medico legale Giuseppe Iuvara che effettuò l’autopsia e 12 testi non sentiti in primo grado. In avvio di Appello venne anche nominato un nuovo perito d’ufficio: il maggiore Cesare Rapone dei Ris di Roma. Nella casa di Lucifora vennero effettuati altri due accessi dei Ris – Reparto investigazioni scientifiche – dei carabinieri di Roma con il maggiore Cesare Rapone, nominato appunto dalla Corte d’Assise d’Appello di Catania, ai quali partecipò anche l’ex comandante del Ris di Parma, generale in congedo Luciano Garofano, consulente della difesa, e i Ris di Messina con il tenente colonnello Carlo Romano consulente della Procura di Ragusa e di parte civile.

Gli ulteriori approfondimenti oggetto della perizia erano incentrati su reperti prelevati dalla stanza da letto e dal bagno, maniglie e oggetti oltre al sifone del lavandino. Era stata una traccia mista di sangue di Lucifora e di Dna di Corallo, presenti nella corona dello scarico del lavandino del bagno, a portare i sospetti su quest’ultimo ma la datazione del reperto che individuava Corallo come presente in casa in orario compatibile con l’omicidio non aveva dato certezza scientifica. Particolarmente discussa, fu una traccia di dna misto dei due uomini evidenziata ed analizzata dal Ris di Messina, e rinvenuta nello scarico di un lavandino.

Una prova che secondo la Procura avrebbe collocato Corallo in quella casa in orari compatibili con la morte di Lucifora. Il cuoco modicano morì tramortito e poi soffocato dalla morsa letale di una mano che gli sfondò la trachea. La Corte d’Assise d’Appello ribaltando la sentenza di primo grado aveva condannato Davide Corallo a 15 anni di carcere, con interdizione perpetua, libertà vigilata per 3 anni scontata la pena, la sospensione della responsabilità genitoriale durante l’esecuzione della pena e una provvisionale alle parti civili di 10.000 euro l’una. La Cassazione oggi ha respinto il ricorso.



© Riproduzione riservata