Omaggio a Piero Angela: si apre la 14esima edizione di “A Tutto Volume”. Saranno presenti oltre 50 autori. FOTO

La 14esima edizione del festival letterario “A Tutto Volume – libri in festa a Ragusa”, con la direzione artistica di Alessandro Di Salvo, è stata inaugurata ieri sera, giovedì 15 giugno, in riva al mare a Marina di Ragusa. Dopo i saluti delle autorità e degli sponsor, l’evento speciale prodotto dal festival e dedicato al grande divulgatore scientifico e conduttore tv Piero Angela, con la conduzione di Massimo Polidoro, gli interventi di Antonio Pascale, Bruno Bozzetto e Lorenzo Pinna, autore storico di Quark. In collegamento, c’era anche un’altra autrice, Barbara Gallavotti, mentre sul palco è intervenuto anche lo scienziato Amedeo Balbi. Tutti hanno spiegato che Angela ha in qualche modo influenzato le proprie scelte di vita. In particolare lo scienziato Balbi ha raccontato di essersi appassionato alla scienza proprio grazie a Piero Angela, mentre in collegamento la conduttrice di “Quinta Dimensione” Barbara Gallavotti ha ricordato la sua ineguagliabile capacità di creare connessioni orizzontali. Sul palco anche Antonio Pascale, che ha raccontato come rimase colpito da un’inchiesta del divulgatore sulla parapsicologia.

PIERO ANGELA, UN GRANDE INTELLETTUALE



Lorenzo Pinna, autore e regista di Quark, ha sottolineato come Piero Angela non fosse solo un giornalista e un divulgatore, ma un grande intellettuale e manager che è riuscito a vincere molte resistenze anche in Rai. Inoltre, Paolo Verri, uno dei guest director del festival, ha condiviso i suoi ricordi legati alla presenza di Piero Angela al Salone Internazionale del Libro di Torino quando ricoprì il ruolo di direttore. Tra intermezzi musicali, tra cui l’esecuzione in chiave jazz della famosa sigla di Quark, l’Aria sulla quarta corda di Johann Sebastian Bach, e grande partecipazione del pubblico, l’appuntamento si è concluso con l’intervento di Bruno Bozzetto, illustratore e autore di animazioni che ha collaborato con Piero Angela. Bozzetto ha raccontato come Angela lo abbia indirizzato verso la produzione di Super Quark, trasformando i suoi testi in disegni animati. Il festival prosegue oggi, venerdì 16 giugno, e domani sabato 15 giugno a Ragusa Superiore, per poi spostarsi domenica a Ragusa Ibla, dove si concluderà con l’incontro sul confronto generazionale con Gianrico Carofiglio e sua figlia Giorgia.

Tra gli ospiti anche lo scrittore spagnolo Javer Castillo, nuova star mondiale del thriller con oltre un milione di libri venduti.

Il festival letterario “A Tutto Volume – libri in festa a Ragusa” rappresenta un importante evento culturale per la città e per la Sicilia intera. La manifestazione, giunta alla sua 14esima edizione, offre ai partecipanti la possibilità di incontrare autori di fama nazionale e internazionale, partecipare a dibattiti e conferenze, nonché assistere a performance artistiche e musicali di alto livello. Inoltre, il festival rappresenta un’occasione per promuovere la cultura e la lettura, sensibilizzando il pubblico sull’importanza della conoscenza e della condivisione di idee e pensieri. Un’intera sezione è dedicata alla lettura per bambini e ragazzi con l’obiettivo di far crescere nuovi lettori.