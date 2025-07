Olympia Basket Comiso: Davide Ceccato torna in panchina

Un ritorno che sa di casa, di passione e di progetto. Davide Ceccato è il nuovo allenatore dell’Olympia Basket Comiso, pronto a guidare la prima squadra nel campionato di Serie C 2025-26. Una scelta che unisce tecnica, storia e sentimento, in un anno tutt’altro che ordinario: il club biancazzurro festeggia infatti quarant’anni di attività e vuole farlo partendo da chi ne incarna al meglio lo spirito.

Per coach Ceccato si tratta di un ritorno fortemente voluto, nella città in cui vive e in una società che lo ha visto protagonista sia da giocatore che da allenatore. Proprio con lui, nel 2019, l’Olympia conquistò il titolo in Serie D.

“Tornare a Comiso è per me motivo di grande orgoglio e motivazione – ha dichiarato Ceccato –. Questa è una realtà che sento mia, con un pubblico appassionato e una dirigenza che lavora con serietà. Lavoreremo insieme per costruire una squadra competitiva, che giochi un basket di qualità e rappresenti al meglio questi colori, soprattutto in una stagione così simbolica”.

Il ritorno di Ceccato è stato accolto con entusiasmo da tutto l’ambiente, ma soprattutto dalla dirigenza, che non ha mai nascosto il desiderio di legare questo nuovo capitolo a una figura di riferimento.

“Il ritorno di Davide è una scelta valoriale oltre che tecnica – ha spiegato il presidente Roberto Biscotto –. Conosciamo il suo approccio, la sua competenza, il suo attaccamento a questi colori. Insieme possiamo costruire qualcosa di importante, valorizzando i giovani e mantenendo viva la nostra identità”.

A rafforzare il legame tra Ceccato e il basket comisano c’è anche la componente familiare: il figlio Mattia Ceccato, cresciuto nel vivaio dell’Olympia, oggi milita nell’Olimpia Milano, una delle squadre più prestigiose del panorama cestistico italiano.

Obiettivo: valorizzare i giovani e costruire un’identità di gioco

Insieme a Ceccato, la dirigenza è già al lavoro per definire il nuovo roster, che punterà sulla crescita del vivaio, su un’identità chiara e su un forte senso di appartenenza. I primi movimenti di mercato saranno annunciati nei prossimi giorni.

La stagione 2025-26 sarà molto più di una semplice annata sportiva per Comiso: sarà un tributo a 40 anni di passione, una nuova sfida da vivere con determinazione e orgoglio.

