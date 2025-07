Olympia Basket Comiso: 40 anni di passione e un nuovo capitolo per sognare in grande

Una storia lunga quarant’anni, fatta di sudore, canestri e sogni che rimbalzano più forti di ogni ostacolo. L’Olympia Basket Comiso si appresta a scrivere un nuovo capitolo, con l’entusiasmo di sempre e una visione sempre più ambiziosa. E lo farà proprio nell’anno in cui festeggia il suo 40° anniversario, che verrà celebrato a settembre in una serata speciale presso la Pinacoteca Comunale.

Ma non si vive solo di ricordi. Il presente parla di un progetto sportivo solido e coerente, che punta in alto senza dimenticare il territorio. Per la stagione 2025/26 di Serie C, la dirigenza ha scelto la strada della continuità rafforzata: confermati i pilastri Sam Turner, Lucio Salafia e il capitano Carmelo Iurato, ai quali si aggiungeranno quattro nuovi innesti di qualità (i nomi saranno annunciati nei prossimi giorni). La regia tecnica è ancora nelle mani esperte di coach Davide Ceccato, pronto a guidare una squadra costruita su misura per i suoi schemi.

Ma il vero cuore pulsante dell’Olympia rimane il settore giovanile, autentico fiore all’occhiello del club. Grazie al lavoro del responsabile Francesco Amato e al recente arrivo di figure di prestigio come il prof. Alfio Occhipinti, la società parteciperà a tutti i campionati federali di minibasket e giovanili, compresi i due tornei di Eccellenza Under 15 e Under 17. Il vivaio, dicono in casa Olympia, è il futuro della prima squadra. E non sono parole al vento.

Il presidente Roberto Biscotto, con fierezza, conferma la linea: “Questo è stato un anno eccezionale, soprattutto per i nostri giovani. I risultati ci stanno dando ragione. Vogliamo che l’Olympia diventi un punto di riferimento per tutta Comiso, una comunità che crede nel valore dello sport come crescita e identità”.

Novità anche nei vertici societari: dopo il saluto al direttore sportivo Giovanni Pace, artefice della crescita recente del club, è stato nominato il nuovo DS Carmelo Re, uomo di esperienza e grande conoscitore della pallacanestro siciliana. A lui il compito di completare un roster che possa ambire ai playoff, in un campionato che si preannuncia combattuto, con avversari del calibro di Gela Basket, Cus Catania e Alfa Catania.

La sfida è lanciata. L’Olympia Basket Comiso guarda avanti, ma con la consapevolezza di una storia che merita di essere onorata. Quarant’anni dopo la sua nascita, la maglia biancazzurra è più che mai simbolo di passione, appartenenza e futuro.

