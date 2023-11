Oltre cento monopattini e ciclomotori controllati. La metà multati. Stretta della Polizia Locale a Scicli

Troppi monopattini e ciclomotori in giro per il centro abitato di Scicli. Troppi gli indisciplinati che “saettano” fra le auto creando disagi e pericoli alla circolazione. E’ partito da questa constatazione il servizio di controllo in cui è stato impegnato il personale del corpo di Polizia Locale per un intero pomeriggio nello scorso fine settimana. Guida selvaggia fra le strade del centro con ciclomotori e monopattini, utilizzati anche da minorenni. Ed è proprio questo fenomeno che ha colpito nell’operazione di controllo. Quindi non solo mancato rispetto del Codice della Strada ma anche mancato rispetto dell’età dei conducenti che, in molti casi non superano i 14 anni, età minima per stare alla guida.

La Polizia Locale è partita proprio da questa valutazione per la sua operazione a largo raggio nel centro abitato chiesta dal sindaco e condivisa dal comandante Maria Rosa Portelli.

“I controlli sui monopattini in circolazione sulle nostre strade hanno permesso di riscontrare un diffuso impiego di questo mezzo da parte di minori di 18 anni sprovvisti dell’obbligo del casco di protezione ed in alcuni casi anche di minori di 14 anni, limite d’età minimo per poter circolare su strada con il monopattino – spiega il primo cittadino Mario Marino – lo spirito di questi controlli, oltre a far rispettare il Codice della Strada, è quello di evitare che un uso non appropriato del monopattino possa causare un danno a chi lo guida ed agli altri. In questo senso, già lo scorso anno, il comandante Maria Rosa Portelli aveva tenuto nelle scuole cittadine un ciclo di lezioni sull’uso corretto di questi mezzi. Un uso responsabile del monopattino permette una viabilità più sicura, agevole e sostenibile. Oltre ai monopattini, la Polizia Locale ha potenziato l’attività di controllo sui ciclomotori in circolazione”.