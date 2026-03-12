Oltre 700 firme per la Biblioteca Verga: cittadini chiedono orari più lunghi

Oltre 700 cittadini tra genitori, studenti, insegnanti e appassionati di cultura hanno sottoscritto una petizione per chiedere il potenziamento della Biblioteca Comunale “G. Verga”. Ma non è tutto. In una lettera inviata al sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, e alla direttrice della biblioteca, i cittadini chiedono maggiore attenzione alla biblioteca e una miglioria dei servizi. L’iniziativa punta a migliorare gli orari di apertura, rendendo la struttura più fruibile a bambini, ragazzi e lavoratori, e a modernizzare la gestione dei prestiti.

Tra le principali richieste, il prolungamento dell’apertura pomeridiana per più giorni alla settimana e l’introduzione di un servizio anche il sabato mattina, per permettere agli studenti di frequentare la biblioteca in autonomia e alle famiglie di dedicarsi alla lettura senza vincoli di orario.

“L’ascolto della lettura ad alta voce e l’approccio al libro comincia già nei primi mesi di vita”, si legge nella lettera. “Eventi, laboratori e incontri con esperti sono utili, ma il segnale più importante è rendere la biblioteca accessibile ogni giorno, e non solo durante eventi straordinari.”

La petizione segnala anche la necessità di digitalizzare il sistema di prestito e catalogazione, attualmente cartaceo e poco efficiente. L’obiettivo è ridurre i tempi di attesa e modernizzare la gestione, offrendo agli utenti un servizio rapido e all’altezza di altre biblioteche italiane.

Inoltre, la comunità esprime preoccupazione per il pensionamento del personale e la continuità del supporto educativo offerto da spazi come “Soffiasogno”, che fino ad oggi hanno garantito attività mattutine e pomeridiane molto apprezzate da bambini e famiglie.

I promotori sottolineano come interventi di questo tipo possano avere effetti positivi sul tessuto culturale e commerciale della città: più persone che frequentano la biblioteca significa anche più lettori e maggiore vitalità per librerie e iniziative editoriali locali.

L’appello ai vertici comunali e alla direzione della biblioteca è chiaro: investire in orari più accessibili e servizi moderni per educare le nuove generazioni alla lettura e trasformare la biblioteca in un punto di riferimento culturale aperto a tutta la comunità.

© Riproduzione riservata