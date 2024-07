Nuovo stop alla discarica di Lentini: la Regione cerca soluzioni

Vertice alla Regione sul TMB di Lentini

Si è tenuto un importante vertice presso la Regione Siciliana in merito alla delicata questione del TMB di Lentini. La riunione, che ha visto la partecipazione di diversi esponenti regionali in videocollegamento, è stata convocata dal presidente della Regione, Renato Schifani. Tra i partecipanti, gli assessori regionali all’Energia, Roberto Di Mauro, e al Territorio, Elena Pagana, il capo di gabinetto di Palazzo d’Orleans, Salvatore Sammartano, e altri alti funzionari dei dipartimenti regionali coinvolti.

Il vertice è stato indetto per affrontare l’imminente chiusura dell’impianto TMB di Lentini, comunicata dagli amministratori giudiziari della società di gestione, Sicula Trasporti. La chiusura, prevista a partire da domani, rappresenta un grave problema per la gestione dei rifiuti in Sicilia, già afflitta da numerose difficoltà.

Dichiarazioni del Presidente Schifani

«Tutti gli uffici della Regione – ha dichiarato il governatore Schifani – sono stati mobilitati per individuare soluzioni immediate alle problematiche sollevate dagli amministratori di Sicula Trasporti, ai quali va il nostro ringraziamento per la loro interlocuzione responsabile e il profondo senso istituzionale dimostrato». Schifani ha inoltre sottolineato l’importanza strategica della realizzazione dei due termovalorizzatori finanziati dal Fondo di sviluppo e coesione, affermando che la loro operatività eliminerà anni di politiche errate sui rifiuti.

Critiche dal Movimento 5 Stelle

Accuse di Inefficienza e Dipendenza dai Privati

Dura la reazione del Movimento 5 Stelle dell’Assemblea Regionale Siciliana (ARS), che ha accusato il governo regionale di inefficienza e di essere ostaggio dei privati nella gestione dei rifiuti. Le deputate Jose Marano, Cristina Ciminnisi e Adriano Varrica, membri della commissione Ambiente dell’ARS, hanno espresso il loro scontento, affermando che i cittadini siciliani pagano le conseguenze di un sistema di smaltimento rifiuti inadeguato.

Critiche alla Mancanza di Pianificazione

Il Movimento 5 Stelle ha inoltre criticato la mancanza di un piano strategico di gestione dei rifiuti, che costringe la regione a vivere in uno stato di emergenza perenne. «Siamo in ritardo sugli impianti, ma soprattutto sull’economia circolare, ovvero sulla transizione verso modelli più sostenibili, così come l’Europa ci chiede», hanno dichiarato le deputate, evidenziando l’inerzia dei governi di centrodestra che si sono succeduti.

© Riproduzione riservata