Nuovo semaforo pedonale a Sampieri: più sicurezza sulla litoranea tra SP 66 e via Giotto

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Un attraversamento più sicuro per residenti, turisti e bagnanti. È stato installato nei giorni scorsi a Sampieri il nuovo impianto semaforico pedonale a chiamata all’incrocio tra la Strada Provinciale 66, la litoranea che collega Cava d’Aliga a Sampieri, e via Giotto. Un’opera attesa da tempo che punta a ridurre i rischi in uno dei punti più trafficati della borgata marinara, soprattutto durante la stagione estiva.

Un intervento strategico per la sicurezza dei pedoni

Sampieri è attraversata dalla SP 66, arteria che divide in due il centro abitato e che, nei mesi estivi, registra un intenso traffico veicolare. Ogni giorno centinaia di persone attraversano la strada per raggiungere il lido e le spiagge dalla parte alta della borgata, per poi fare ritorno alle proprie abitazioni o alle strutture ricettive.

Il nuovo semaforo pedonale a chiamata consentirà di gestire gli attraversamenti in modo più sicuro, migliorando la convivenza tra traffico automobilistico e flusso pedonale e contribuendo a ridurre il rischio di incidenti.

Ad annunciare il completamento dell’opera è stato il sindaco Mario Marino, che ha evidenziato il lavoro svolto dall’amministrazione comunale insieme alla Polizia Locale.

I ritardi dovuti alla nuova fornitura elettrica

La realizzazione dell’impianto ha richiesto tempi più lunghi del previsto anche per ragioni tecniche. L’amministrazione comunale, infatti, nei mesi scorsi ha dovuto richiedere e ottenere una nuova fornitura di energia elettrica, assente nell’area interessata dall’intervento.

Solo dopo il completamento di questo passaggio è stato possibile procedere con l’installazione del semaforo e con la messa in funzione del sistema di attraversamento pedonale.

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