Nuovo per lo Scicli Calcio: è Alidou Bouda, classe 2007

A conferma del programma di integrazione avviato dalla società cremisi dello Scicli calcio arriva l’ingaggio del centrocampista Alidou Bouda. classe 2007, che è stato prelevato dalla Comunità Filotea di Ispica ed è componente del progetto SAI, il “Sistema Accoglienza Integrazione”. Per il centrocampista è il primo ingaggio avuto da una società calcistica italiana. C’è grande attesa per vedere cosa Alidou Bouda riesce a dimostrare in campo. Con la cooperativa Filotea lo Scicli calcio ha avviato un discorso di collaborazione e stima. Nei giorni scorsi, quando tre ragazzi del Centro Namastè della cooperativa Filotea a Scicli sono stati aggrediti da dieci tunisini, la società del presidente Bartolo Alecci aveva espresso vicinanza e solidarietà ai giovani africani. “Condanniamo con forza ogni forma di sopraffazione e ribadiamo il nostro impegno per uno sport e una comunità fondati sul rispetto, l’inclusione e la fratellanza – aveva scritto in una nota la direzione cremisi – nessun atto di violenza può spegnere i valori di rispetto e umanità che uniscono la nostra comunità. Siamo con voi, oggi e sempre”.

Il nuovo ingaggio del centrocampista arriva alla vigilia della gara che lo Scicli calcio avrà con il Città di Canicattini nello stadio comunale della cittadina aretusea domenica con fischio di inizio alle 15,30. Atteso l’elenco dei convocati che mister Giglio porterà a Canicattini Bagni per l’incontro di domenica.

© Riproduzione riservata