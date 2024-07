Nuovo manto erboso per lo stadio di Modica, un passo avanti per un futuro brillante

Il “Pietro Scollo” di contrada Caitina a Modica si colora di verde con l’installazione del nuovo manto erboso sintetico, un traguardo significativo per la città e la sua comunità sportiva. Il Sindaco Maria Monisteri ha espresso grande soddisfazione per questo importante avanzamento:

“È un motivo di grande piacere e soddisfazione vedere colorarsi di verde il ‘Pietro Scollo’ di contrada Caitina. Un altro passo verso il completamento di questa struttura che diventerà un gioiellino dell’impiantistica sportiva, non solo cittadina quando anche la pista di atletica leggera sarà completata”.

Il nuovo manto erboso, di ultima generazione, conferisce al campo sportivo un fascino unico, tipico dei migliori campi di calcio. La realizzazione di questa opera è stata possibile grazie a un iter complesso e alla collaborazione di diverse istituzioni.

Questa mattina, l’assessore ai Lavori Pubblici, Antonio Drago, ha comunicato al sindaco una notizia molto attesa: la Lega Nazionale Dilettanti ha dato il parere favorevole al collaudo della struttura. Questo era un passaggio fondamentale affinché il Modica Calcio potesse finalmente utilizzare il nuovo campo.

Il progetto ha radici che risalgono alla primavera del 2022, quando Maria Monisteri, allora assessore allo Sport nella giunta di Ignazio Abbate, ricevette la notizia del finanziamento da parte del Dipartimento dello Sport. Da quel momento, la determinazione e l’impegno dell’amministrazione comunale hanno portato a completare ogni step necessario per raggiungere il traguardo finale.

La realizzazione del manto erboso sintetico rappresenta non solo un miglioramento estetico, ma anche una significativa evoluzione in termini di funzionalità e sicurezza per gli atleti. L’investimento nel “Pietro Scollo” testimonia la volontà dell’amministrazione di offrire infrastrutture sportive di alta qualità ai cittadini e di promuovere l’attività sportiva a tutti i livelli.

Con il completamento della pista di atletica leggera, il “Pietro Scollo” diventerà un vero e proprio centro polifunzionale, capace di ospitare eventi sportivi di vario genere e di attirare un pubblico sempre più vasto. Questo intervento conferma l’impegno del Comune di Modica verso lo sviluppo e la valorizzazione delle proprie risorse sportive, creando un ambiente ideale per la crescita dei giovani talenti e per il benessere dell’intera comunità.

