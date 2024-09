Nuovo comandante della Polizia Locale a Pozzallo

Nella città di frontiera, nella città degli sbarchi, nella città della movida e della vivacità commerciale arriva il nuovo comandante della Polizia Locale. E’ il commissario Leone Giovanni Iannello che viene da Gravina di Catania dove è stato in forza al corpo della Polizia Locale della stessa città dell’hinterland etneo. Da ieri è operativo. Si porta dietro oltre 30 anni di esperienza vestendo la divisa della Polizia Locale. E’ stato in servizio, maturando di fatto una larga esperienza sul campo, in vari Corpi tra il Nord ed il Sud Italia. Il Il neo-comandante è laureato in scienze politiche, con ulteriori titoli universitari sempre attinenti l’ambito delle polizie e della sicurezza, criminologo, con esperienza lavorativa anche interforze con altri corpi di polizia.

Per Pozzallo si apre una nuova stagione in materia di sicurezza. La città ne ha bisogno, ne ha bisogno la comunità.

Per il sindaco Roberto Ammatuna è un momento importante. “Si apre una nuova fase per la sicurezza locale pozzallese che, pur tra le grandi e note difficoltà di scarso contingente numerico di uomini e donne della Polizia locale, deve affrontare i consueti problemi di sicurezza stradale, di legalità in ambito commerciale, ambientale oltre che rispondere alle sfide che vedono la nostra città sempre più impegnata quale polizia giudiziaria di sicurezza pubblica urbana e in generale con il difficile compito di gestire le varie criticità che attanagliano la civile convivenza e che aumentano il quotidiano grande

impegno della Polizia Locale” – ha commentato il primo cittadino che ha ricevuto, per il benvenuto, il nuovo comandante Iannello nella sede di Palazzo La Pira.

