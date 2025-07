Nuovo coach per la Meerkat basket Scicli nella stagione 2025-2026 in serie C nazionale. E’ Michael Magagnoli. Suo vice confermato Lucio Lonatica

Giovane ma ben preparato e ricco di esperienza. La scelta della dirigenza della Meerkat è caduta sul giovane Michael Magagnoli, classe 1987, forte di un vasto curriculum per aver allenato squadre di basket a tutti i livelli. Dai settori giovanili alle prime squadre, sia maschili che femminili, passando per la Serie B, C Gold, Silver e fino alla Serie A1 femminile, dove ha ricoperto il ruolo di head coach. Nelle ultime 4 stagioni ha guidato PF Broni in Serie A2 Femminile, occupandosi anche del settore giovanile.

Chi arriva a Scicli dove si festeggia ancora il ripescaggio in serie C nazionale della squadra del trio societario Paolo Ficili, Fabrizio Lonatica ed Alfonso Cannata?

“E’ un tecnico preparato, carismatico e con una forte attenzione alla crescita dei giovani, porta con sé passione, competenza e una mentalità vincente – spiega la dirigenza – siamo certi che con lui inizierà un nuovo entusiasmante capitolo per la nostra società. Vice del nuovo coach sarà ancora una volta Lucio Lonatica. Una riconferma che arriva dopo l’esperienza maturata nella scorsa stagione al fianco dell’allenatore Ninni Gebbia. Lucio è pronto a dare continuità al lavoro svolto, affiancando ora coach Magagnoli nella guida tecnica della squadra. Competenza, vivacità e spirito di gruppo fanno di Lucio una figura importante all’interno della squadra e dello staff per affrontare al meglio le sfide della prossima stagione”. Giorni di grande attesa attorno alla Meerkat che è riuscita a fare rinascere in città l’entusiasmo attorno alla pallacanestro, disciplina storica per Scicli dove oltre cinquant’anni il mito del canestro ha accompagnato la vita di tanti giovani.

