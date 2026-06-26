Nuovo capo alla Squadra Mobile di Ragusa: è Francesco Postorino in arrivo da Imperia

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Novità alla Squadra Mobile della Questura di Ragusa, che dal 1 luglio sarà diretta dal commissario capo Francesco Postorino, in arrivo dalla Questura di Imperia dove ha ricoperto lo stesso incarico con apprezzato impegno operativo.

Il passaggio di consegne rientra nei movimenti disposti nell’ambito dell’organizzazione della Polizia di Stato e segna un nuovo incarico per il funzionario, chiamato a guidare uno degli uffici investigativi più delicati del territorio ibleo.

Contestualmente, nella Questura di Imperia è stato accolto il nuovo commissario della Polizia di Stato Rita Porzio, 30 anni, originaria della provincia di Foggia. La giovane funzionaria ha conseguito la laurea magistrale in Giurisprudenza all’Università di Foggia nel 2020 e ha completato un tirocinio presso la Procura della Repubblica del capoluogo dauno nel 2022.

Le tappe principali della sua carriera recente

Il dottor Francesco Postorino assume ufficialmente la guida della Squadra Mobile della Questura di Ragusa. Commissario Capo di spiccata esperienza operativa, Postorino vanta un percorso di primo piano nei ruoli della Polizia di Stato. Dopo la formazione al 108° Corso per Commissari, ha consolidato le proprie competenze sul campo a Genova, ricoprendo incarichi alle Volanti e alla direzione del Commissariato Foce-Sturla. Nel 2023 è stato chiamato a dirigere la Squadra Mobile di Imperia, un mandato di successo valsogli anche un encomio ufficiale per i brillanti risultati conseguiti nel contrasto alla criminalità. Con questo solido bagaglio professionale, il nuovo dirigente si insedia al vertice della Mobile iblea per garantire la sicurezza e la legalità sul territorio.

Con questo avvicendamento, la Squadra Mobile di Ragusa si prepara quindi a un nuovo assetto operativo che entrerà ufficialmente in vigore dall’inizio del mese di luglio.

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