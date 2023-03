Nuovi locali per “l’ufficio del processo”, riprende vita la piazzetta Carmine Putìe

Da oggi prendono servizio nei locali della piazzetta di Carmine Putie, sopra il parcheggio multipiano, trenta operatori dell’ufficio del processo. Il Comune capoluogo ha affidato al Tribunale di Ragusa in convenzione, l’utilizzo dei locali per 5 anni rinnovabili di altrettanti. I lavori di adattamento e fornitura di arredi e tecnologia necessaria, sono costati circa 102mila euro, fondi del Ministero. Le procedure, avviate con il presidente facente funzioni del Tribunale di Ragusa, Vincenzo Panebianco, un paio di anni fa, è stata conclusa dal neo presidente Francesco Paolo Pitarresi.

I LOCALI ERANO ABBANDONATI

Nel corso della cerimonia di consegna Pitarresi si è augurato possano concludersi favorevolmente le procedure per l’acquisizione di Palazzo Tumino da parte del Ministero della Giustizia, nel quale è intenzione collocare la ‘cittadella della Giustizia’, e ha ringraziato il sindaco di Ragusa, Cassì per la collaborazione del Comune che ha ceduto intanto i locali di Carmine Putie in comodato. I locali in questione erano abbandonati da anni dopo un breve periodo in cui era stata percorsa la strada di affidamento degli stessi per allocare botteghe artigianali e un punto ristoro ma senza un effettivo ritorno. I locali sono stati benedetti dal vescovo di Ragusa Giuseppe La Placa.

Alla cerimonia hanno presenziato anche la sostituta procuratrice Monica Monego in rappresentanza della Procura e la presidentessa dell’Ordine degli Avvocati di Ragusa, Emanuela Tumino e Filippo Pasqualetto, il direttore del Tribunale e coordinatore degli addetti all’ufficio per il processo.