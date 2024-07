Nuova ZTL a Marina di Ragusa. Cosa cambierà?

Sono in corso i lavori per l’installazione di telecamere con lettura delle targhe a Marina di Ragusa, in preparazione all’attivazione della ZTL (Zona a Traffico Limitato) con varchi elettronici.

Cosa succederà?

Attualmente, il sistema di controllo degli accessi tramite telecamere non è attivo. L’installazione delle telecamere non comporta l’adozione di nuove regole, ma rappresenta un passo verso la sostituzione delle abituali transenne con un sistema di controllo più efficiente e meglio gestibile. La nuova ZTL di Marina sarà adottata al completamento delle installazioni e inizialmente sarà attiva solo in via sperimentale, al fine di testare il sistema. L’attivazione sperimentale della nuova ZTL sarà ampiamente comunicata con anticipo tramite i canali ufficiali del Comune. La nuova ZTL non stravolgerà le abitudini e le regole tradizionali. Sarà modulata gradualmente, in collaborazione con tutte le parti coinvolte, per essere adeguata alle diverse esigenze di Marina.

L’obiettivo è implementare un sistema che migliori la gestione del traffico senza causare disagi significativi alla comunità.

