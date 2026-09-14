Nuova scuola dell’infanzia a Marina di Acate: un presidio di cultura per combattere l’emarginazione

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

Inaugurata la nuova scuola dell’infanzia di Marina di Acate. Per la prima volta la frazione ha una scuola dell’infanzia. I nuovi locali, acquistati dal comune e completamente ristrutturati, si trovano in via dei Gabbiani.

La scuola, intitolata a “Santa Giuseppina Bakhita”, è stata inaugurata questa mattina. Erano presenti, insieme al sindaco Gianfranco Fidone, il prefetto Tania Giallongo, il vescovo Giuseppe La Placa, il comandante provinciale colonnello Carmine Rosciano, dei Carabinieri, il provveditore di Ragusa , Daniela Mercante e rappresentanti di tutte le autorità civili, militari e religiose, del mondo della scuola e delle organizzazioni sindacali.

Il plesso di scuola materna di Marina di Acate è stato istituito tre anni fa, ma il comune non aveva ancora i locali e la scuola è stata ospitata nei locali del Presidio Caritas. Da quest’anno, avrà una sede definitiva. I locali saranno utilizzati anche per una piccola delegazione municipale e, durante il periodo estivo, potranno ospitare anche la Guardia medica.

“Un ennesimo passo in avanti per Acate”, ha dichiarato Fidone. “Le difficoltà incontrate lungo il percorso sono state superate grazie a un lavoro di squadra che ha coinvolto l’intera Amministrazione. Acate e Marina di Acate oggi crescono grazie a un presidio educativo di fondamentale importanza che abbraccia un’area popolosa e bisogna di servizi. Andiamo incontro concretamente alle esigenze delle famiglie con la massima attenzione che dedichiamo ai più piccoli che da oggi disporranno di uno spazio moderno, efficace e funzionale”.

Marina di Acate è meta delle vacanze estive degli acatesi. Durante i mesi invernali, però, la popolazione diventa di poche centinaia e in gran parte si tratta di famiglie di immigrati, che trovano occupazione nelle serre del circondario. Era grande l’esigenza di una scuola e in questa direzione si mossero il sindaco del tempo, Giovanni Di Natale, la scuola e la diocesi che riuscirono a ottenere l’istituzione della scuola materna.

Ora, con la consegna e l’inaugurazione dei locali, arriva il passo definitivo.

© Riproduzione riservata