Nuova pista ciclabile sulla Riviera Lanterna di Scoglitti: finanziati 800mila euro per la mobilità sostenibile

Il Comune di Vittoria ha ottenuto un finanziamento da 800.000 euro destinato alla realizzazione di una nuova pista ciclabile sulla Riviera Lanterna a Scoglitti, un intervento che mira a potenziare la mobilità sostenibile e il decoro del litorale. Il progetto sorgerà subito dopo l’hotel Mida e si inserisce nel più ampio programma comunale di riqualificazione urbana.

Il finanziamento è stato assegnato dall’assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana, tramite decreto emesso in attuazione della legge regionale del 30 gennaio 2025. L’opera è stata resa possibile grazie al lavoro tecnico degli uffici e alla progettazione esecutiva predisposta nei mesi scorsi. Ad annunciarlo, l’assessore Giuseppe Nicastro.

Un nuovo tratto ciclopedonale per potenziare il turismo costiero

La pista ciclabile lungo la Riviera Lanterna rappresenterà un’infrastruttura strategica per migliorare la fruizione turistica del litorale di Scoglitti, già interessato da interventi come la ciclabile della Riviera Camarina e i lavori di riqualificazione di piazza Cavour.

L’obiettivo è favorire un modello di mobilità alternativo, più sicuro e coerente con le esigenze di residenti e visitatori. Il nuovo tratto ciclopedonale contribuirà inoltre alla connessione tra le aree costiere, incentivando spostamenti ecologici e valorizzando l’immagine di Scoglitti come località moderna e accogliente.

