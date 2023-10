Riqualificare riviera Lanterna: si completano i lavori del lungomare di Scoglitti

L’Amministrazione comunale di Vittoria sta dedicando risorse per migliorare il lungomare di Scoglitti. Questi lavori rappresentano un passo importante verso la rigenerazione urbana della località balneare, contribuendo a renderla ancora più attraente per i residenti e i turisti.

L’investimento di 1.907.382,00 euro proveniente dal PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 è un passo nella giusta direzione per contrastare situazioni di emarginazione e degrado sociale e per creare un ambiente urbano più accogliente.

La ditta Caltagirone Mario Ugo Giovanni di Mussomeli (Caltanissetta) si è aggiudicata l’appalto per 1.066.395,41 euro con un ribasso del 34,01% sull’importo a base d’asta di 1.344.321,29 euro.



I LAVORI

I lavori riguarderanno il prolungamento della pista ciclabile, l’area pedonale, gli arredi urbani e le essenze arboree. Grazie al sostegno finanziario dei fondi del PNRR (somme ottenute dalla legge di bilancio del Governo precedente transitati nella misura del PNRR ), il progetto di miglioramento di questa area balneare procede. Lo scopo ultimo, naturalmente, è quello di rendere la frazione di Scoglitti attaente non soltanto per i residenti ma anche per i numerosi turisti che ogni anno affollano la zona.