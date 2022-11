Nuova giunta Schifani: Assenza è fuori

Cinquanta giorni dopo le elezioni, prende finalmente forma la nuova giunta regionale siciliana guidata dal presidente della Regione Renato Schifani. Domani alle 10 a Palazzo d’Orleans il governatore presenterà ufficialmente la sua squadra di governo, definita al termine di lunghe trattative interne alla maggioranza. In quota Fratelli d’Italia entrerà in giunta il deputato regionale Alessandro Aricò, che in passato è stato già assessore al Turismo nella giunta guidata da Raffaele Lombardo e assessore all’Istruzione e formazione professionale nell’ultimo scorcio di presidenza Musumeci.

Ad Aricò dovrebbe andare la delega alle Infrastrutture. Altri meloniani in giunta saranno Francesco Scarpinato, per lui la delega al Turismo; l’ex deputata regionale pentastellata Elena Pagana ai Beni Culturali; ed Elvira Amata al Territorio.

Alla Lega andrà la delega all’Agricoltura, con Luca Sammartino che sarà anche vicepresidente; e l’uscente assessore alle Attività produttive Mimmo Turano. All’Mpa andrà l’Energia, con l’agrigentino Roberto Di Mauro. A Forza Italia dovrebbero andare le nomine di Marco Falcone (ex assessore alle Infrastrutture) all’Economia, Edy Tamajo alle Attività Produttive e Giovanna Volo alla Sanità. La Dc di Cuffaro dovrebbe essere rappresentata in giunta da Nuccia Albano (Famiglia) e Andrea Messina agli Enti Locali.