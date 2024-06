Meteo: sarà un fine settimana con sole e temperature gradevoli, ma da lunedì è in arrivo la fiammata africana

Il fine settimana sarà caratterizzato da condizioni meteorologiche favorevoli, con temperature miti e l’assenza di violenti temporali recenti. Antonio Sanò, fondatore del sito iLMeteo.it, conferma che la circolazione ciclonica, causa dei temporali delle ultime 24 ore, si è spostata verso i Balcani. Anche il flusso umido e instabile atlantico, responsabile dei nubifragi al Nord dall’8 al 13 giugno, sembra essersi spostato oltre le Alpi.

Sole al sud

Il sole sarà dominante su gran parte del Paese, specialmente al Centro-Sud, mentre al Nord si prevedono annuvolamenti sparsi con qualche isolato rovescio sulle Alpi. Le temperature massime raggiungeranno i 31-32°C al Sud e i 26-28°C al Centro-Nord. Durante il weekend, ci sarà bel tempo al Centro-Sud e qualche nuvola in più al Nord. In particolare, sabato sono previsti temporali sulle Alpi occidentali, che potrebbero sconfinare nel pomeriggio verso le alte pianure di Piemonte e Lombardia. Le temperature massime raggiungeranno i 33-35°C solo in Sicilia e Sardegna, mentre al Centro-Nord si avvicineranno ai 30°C.

Tuttavia, Sanò avverte che questa fase di bel tempo durerà poco: è in arrivo l’Anticiclone Africano, ancora più potente ed esteso. Da lunedì prossimo, si prevede un aumento significativo delle temperature, con valori fino a 34°C a Roma (e non esclusi 38-39°C su Marche e Umbria meridionale), e fino a 42°C in Sicilia e Sardegna. Il caldo si estenderà fino al Nord Italia, con temperature umide e afose di 33°C, e picchi di 36°C attesi in Emilia Romagna da mercoledì prossimo. Questa seconda ondata di caldo del 2024 interesserà tutta l’Italia e durerà a lungo al Centro-Sud.

© Riproduzione riservata