Primavera sbiadita: la nebbia fittissima avvolge le città iblee. VIDEO

Nebbia fitta su Modica Bassa? Oggi, si. Il video, girato sulla vetta di Monserrato, immortala un fenomeno piuttosto raro da queste parti. L’umidità e le particolari condizioni atmosferiche hanno creato questo scenario insolito che in genere è visibile nei paesi iblei, come Chiaramonte, Monterosso e Giarratana, dove la nebbia fitta è assolutamente normale. Condizione simile anche a Ragusa, dove questo fenomeno è raro che si verifichi anche all’interno della città. Il fenomeno si sta diradando proprio in queste ore, dato che ci avviciniamo alle ore più calde della giornata, anche se a Ragusa è ancora consistente.

Se è vero che la nebbia è associata di solito a zone pianeggianti e umide come la Pianura Padana, è diventata ormai un’abitudine assistere a fenomeni climatici decisamente insoliti anche in altre zone geografiche.

Le previsioni per i prossimi giorni

Nei prossimi giorni in provincia di Ragusa è previsto tempo instabile, con nuvole e schiarite e temperature sostanzialmente costanti. Temporali, anche piuttosto intensi, sono attesi durante la giornata di domenica. Il maltempo, che in questi giorni ha interessato la provincia di Ragusa con temporali piuttosto intensi, non sembra intenzionato a lasciaci. Le temperature comunque miti continueranno a favorire questi fenomeni, probabilmente, anche nei prossimi giorni.

Video di Eddy Cerruto

