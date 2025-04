Settimana Santa all’insegna del maltempo. In Sicilia temperature miti e forti venti

La Settimana Santa sarà caratterizzata da un’intensa fase di maltempo su gran parte del Paese, a causa del transito di una serie di perturbazioni atlantiche di stampo tipicamente autunnale. A confermarlo è il meteorologo Francesco Nucera di 3bmeteo.com, che prevede un peggioramento progressivo già dai primi giorni della settimana.

Il clou del maltempo è atteso tra mercoledì e giovedì, con precipitazioni diffuse e persistenti, in particolare al Nord e lungo le regioni tirreniche.

Le zone più colpite

Le regioni settentrionali, in particolare Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia, potrebbero registrare accumuli di pioggia tra i 200 e i 300 mm entro il fine settimana, con picchi localmente anche superiori, secondo alcune proiezioni modellistiche. Anche Toscana, Lazio e Campania saranno coinvolte da piogge intense, a causa della persistenza di correnti umide sud-occidentali lungo i versanti tirrenici. Più asciutto, invece, il tempo al Sud e lungo l’Adriatico.

Neve e vento

Sulle Alpi si prevedono nevicate abbondanti, concentrate però a quote medio-alte. Il quadro meteorologico sarà inoltre accompagnato da venti sostenuti, a tratti forti, dai quadranti meridionali.

Temperature in rialzo al Sud

Nonostante il maltempo, il clima risulterà mite al Centro-Sud, con temperature fino a 26-28°C in Sicilia, grazie all’afflusso di masse d’aria calde di origine subtropicale.

Le cause: flussi umidi e residui del vortice polare

All’origine di questa instabilità c’è un flusso molto umido in risalita dalle latitudini subtropicali, che trasporta ingenti quantità di vapore acqueo verso il Mediterraneo centrale, favorendo piogge diffuse e persistenti. Questo assetto atmosferico è influenzato anche da un residuo del vortice polare, ancora attivo e responsabile della destabilizzazione della circolazione generale nell’emisfero nord.

Pasqua e Pasquetta: previsioni incerte

Lo scenario per Pasqua e Pasquetta è ancora incerto. Secondo gli esperti di 3bmeteo, il maltempo potrebbe attenuarsi a partire da venerdì, ma non si esclude un nuovo peggioramento proprio in corrispondenza del weekend festivo. “È ancora presto per trarre conclusioni definitive – sottolineano da 3bmeteo –. Si tratta di una tendenza da monitorare con attenzione nei prossimi aggiornamenti.”

© Riproduzione riservata