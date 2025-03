Meteo: la pausa “estiva” è durata poco, nel weekend attesi temporali e tempo instabile

Dopo una breve pausa anticiclonica, l’Italia si prepara a un nuovo peggioramento del tempo nel weekend. Secondo il meteorologo Edoardo Ferrara di 3bmeteo.com, una vasta perturbazione atlantica porterà piogge e temporali su gran parte del Paese, con fenomeni intensi soprattutto al Nord e al Centro.

Le prime avvisaglie del maltempo si faranno sentire già da venerdì, con nubi e piogge sparse al Nordovest. Sabato il peggioramento sarà più marcato, coinvolgendo tutto il Settentrione e parte del Centro, con temporali localmente forti su Nordest, alta Toscana e Levante Ligure. Il Sud inizialmente resterà in attesa, ma domenica le precipitazioni raggiungeranno anche queste regioni, seppur in modo più irregolare e meno intenso rispetto al Centro-Nord.

Temperature in rialzo, ma neve solo in montagna

Il freddo degli ultimi giorni lascerà spazio a un rialzo delle temperature a causa dei venti di Scirocco, che soffieranno a tratti con intensità, soprattutto sulle regioni centro-meridionali. Questo comporterà nevicate solo a quote medio-alte sulle Alpi e, in parte, anche sull’Appennino centro-settentrionale, ma solo a quote elevate.

Settimana prossima ancora instabile

Secondo le previsioni, la perturbazione del weekend aprirà la strada a nuovi impulsi atlantici anche nei giorni successivi, mantenendo un quadro meteorologico instabile per tutta la prossima settimana. Si alterneranno piogge, temporali e brevi pause più asciutte, con venti sostenuti e temperature in altalena.

Al momento, non si intravedono rimonte anticicloniche capaci di riportare una fase stabile e duratura, almeno nel medio termine. Gli italiani dovranno quindi prepararsi a una primavera all’insegna della variabilità.

