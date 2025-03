Meteo: ancora due giorni di freddo e poi 22 gradi con l’anticiclone africano

Il sipario del mese di aprile si apre con un’improvvisa virata verso condizioni meteorologiche più rigide e perturbate, per poi virare bruscamente verso un quadro completamente opposto: quello di un caldo fuori stagione, sospinto dal respiro rovente del Sahara. La Sicilia, da sempre crocevia dei venti e delle transizioni climatiche del Mediterraneo, sarà tra le protagoniste di questa settimana dal profilo meteorologico estremamente dinamico.

Secondo le previsioni di Antonio Sanò, fondatore de iLMeteo.it, tra oggi e domani l’Isola sarà interessata da un deciso peggioramento: attesi rovesci diffusi, temporali localmente intensi e possibili nubifragi, in particolare nelle aree interne e lungo le coste tirreniche. Un contesto tipicamente invernale, accentuato da venti impetuosi di Maestrale e Grecale che contribuiranno a un marcato calo termico. Le temperature si porteranno sotto la media stagionale, richiamando più i giorni di fine febbraio che le prime luci di aprile.

Non mancheranno sorprese anche a quote più elevate: fiocchi di neve torneranno a imbiancare l’Appennino centrale, con quota neve in calo fino agli 800-900 metri – un evento raro per il periodo primaverile.

Ma sarà solo una parentesi. Già da mercoledì 2 aprile, l’orizzonte si aprirà al ritorno del bel tempo grazie all’espansione di un robusto anticiclone subtropicale. Proveniente dal cuore del Sahara, l’anticiclone africano farà rapidamente sentire la propria influenza anche sulla Sicilia, riportando cieli sereni e temperature in forte rialzo. Sulle coste si potrebbero superare i 22°C, anticipando l’atmosfera delle prime giornate estive. I venti settentrionali, però, continueranno a spirare al Sud, rendendo il clima secco ma ventilato.

L’instabilità, tuttavia, non è del tutto archiviata: nel weekend sono già previste nuove incursioni instabili con possibili temporali localizzati, a conferma che aprile — come da tradizione — è un mese capriccioso, un trapezista che oscilla continuamente tra gli estremi.

“La primavera è l’eterna arte dell’incertezza meteorologica,” scriveva Jean Giono. E questa settimana ne è una perfetta testimonianza: un teatro atmosferico in cui, tra una tempesta e una bolla d’aria calda africana, la Sicilia si ritrova spettatrice e protagonista, sospesa tra l’inverno che non vuole cedere e l’estate che scalpita per entrare in scena.

Un consiglio? Ombrello a portata di mano… ma non dimenticate gli occhiali da sole.

Il sipario del mese di aprile si apre con un’improvvisa virata verso condizioni meteorologiche più rigide e perturbate, per poi virare bruscamente verso un quadro completamente opposto: quello di un caldo fuori stagione, sospinto dal respiro rovente del Sahara. La Sicilia, da sempre crocevia dei venti e delle transizioni climatiche del Mediterraneo, sarà tra le protagoniste di questa settimana dal profilo meteorologico estremamente dinamico.

Secondo le previsioni di Antonio Sanò, fondatore de iLMeteo.it, tra oggi e domani l’Isola sarà interessata da un deciso peggioramento: attesi rovesci diffusi, temporali localmente intensi e possibili nubifragi, in particolare nelle aree interne e lungo le coste tirreniche. Un contesto tipicamente invernale, accentuato da venti impetuosi di Maestrale e Grecale nella parte settentrionale dell’isola che contribuiranno a un marcato calo termico. Le temperature si porteranno sotto la media stagionale, richiamando più i giorni di fine febbraio che le prime luci di aprile. Non mancheranno sorprese anche a quote più elevate: fiocchi di neve torneranno a imbiancare l’Appennino centrale, con quota neve in calo fino agli 800-900 metri – un evento raro per il periodo primaverile.

Ma sarà solo una parentesi. Già da mercoledì 2 aprile, l’orizzonte si aprirà al ritorno del bel tempo grazie all’espansione di un robusto anticiclone subtropicale. Proveniente dal cuore del Sahara, l’anticiclone africano farà rapidamente sentire la propria influenza anche sulla Sicilia, riportando cieli sereni e temperature in forte rialzo. Sulle coste si potrebbero superare i 22°C, anticipando l’atmosfera delle prime giornate estive. I venti settentrionali, però, continueranno a spirare al Sud, rendendo il clima secco ma ventilato. L’instabilità, tuttavia, non è del tutto archiviata: nel weekend sono già previste nuove incursioni instabili con possibili temporali localizzati, a conferma che aprile — come da tradizione — è un mese capriccioso, un trapezista che oscilla continuamente tra gli estremi.

Un consiglio? Ombrello a portata di mano… ma non dimenticate gli occhiali da sole.

© Riproduzione riservata