Nove milioni di euro per il palazzo Lipparini-Miccichè a Scicli. Pubblicato il decreto di assegnazione fondi. Si rifà anche la facciata

Un fine anno col…botto. Il finanziamento per nove milioni di euro, destinato al rifacimento del palazzo Lipparini-Miccichè che ospita buon parte dell’Istituto comprensivo Dantoni, si inseguiva da tempo. La pubblicazione del decreto di assegnazione dei fondi relativi al Fondo Sviluppo e Coesione per 34 interventi speciali in ambito scolastico nella Regione Sicilia, dà la certezza di essere davanti non più a promesse verbali ma a certezze concrete. L’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Siciliana, attraverso l’Ufficio Speciale per l’Edilizia Scolastica, ha proceduto alla pubblicazione del provvedimento di assegnazione fondi.

Scicli è l’unico Comune della provincia di Ragusa ad entrare in questo circuito di finanziamento ed il primo in Sicilia per l’importo stanziato.

Il progetto presentato è il più rilevante per quanto riguarda l’imposto finanziato. “Si conclude nel migliore dei modi il 2024 con una notizia che riempie di orgoglio la nostra comunità e celebra il lavoro instancabile di tutta la mia squadra assessoriale – commenta il sindaco Mario Marino – grazie a questo finanziamento di 8.993.962,47 euro, realizzeremo l’adeguamento sismico ed energetico e il ripristino dell’antica facciata monumentale dell’edificio scolastico Miccichè – Lipparini, un simbolo della nostra città situato nel cuore di piazza Italia. Una ferita urbanistica di forte impatto che verrà sanata grazie anche ad un progetto di rifarimento già in possesso dell’ente. L’assessore regionale all’istruzione Mimmo Turano, visto il progetto, ha voluto fortemente inserire l’edificio scolastico all’interno degli interventi del Fondo Sviluppo e Coesione. Questo investimento non solo renderà la scuola Miccichè – Lipparini più moderna e sicura, ma rappresenta anche un passo decisivo verso una città sempre più innovativa e attenta alla crescita delle future generazioni. Ringrazio tutta la mia squadra amministrativa, e in particolare l’assessore Enzo Giannone, per la dedizione e l’impegno costante e lo staff dell’Ufficio tecnico, per la professionalità ed il prezioso lavoro svolto. Non si rimane, ora, che attendere il provvedimento successivo per gli impegni di spesa relativi al capitolo assegnato. Questo risultato non è solo una vittoria amministrativa, ma un simbolo di ciò che possiamo raggiungere unendo forze, competenza e amore per la nostra città”.

