Notte violenta a Scicli, uomo ferito da colpi di pistola: indagini in corso dei Carabinieri

Tinta di giallo la notte appena trascorsa con un grave episodio che è al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Modica. Un uomo, G.R. 40 anni, è stato sottoposto nella notte, all’ospedale Maggiore Nino Baglieri di Modica ad un delicato intervento chirurgico dopo che è stato ferito da un’arma da fuoco il cui proiettile ha provocato un foro in entrata ed in uscita nella parte del corpo colpita. L’unica certezza, su questo episodio di sangue, è il ferimento della vittima che si trova ricoverata in ospedale.

Scicli, colpi di pistola nella notte: cosa è successo

Poi è tutto un…giallo. Prima di tutto si deve accertare l’esatta posizione in cui è avvenuto il fatto: contrada Fondo Oliva è una vasta zona dell’entroterra sciclitana caratterizzata da una fitta vegetazione mediterranea con alberi all’infinito. E poi ancora cosa sia avvenuto per arrivare ad un ferimento così grave. Un regolamento di conti? Una intimidazione a suon di arma da fuoco? Ed ancora cosa c’è alla base? Capire se l’episodio sia maturato nel mondo della droga, dell’uso e dello spaccio delle sostanze stupefacenti o delle estorsioni. O sia maturato in contrasti personali fra i contendenti.

Scicli, indagini a 360 gradi dei Carabinieri

Se nel momento del ferimento, in piena notte, erano solo due le persone o ci fossero altri individui. L’unico dato certo è che a Scicli si è tornati a sparare ed anche seriamente e che ciò è avvenuto in una zona solitaria dove non ci sono molte abitazioni ma solo terreni alberati. Indagini a tutto campo con i militari dell’Arma impegnati a 360 gradi per accertare i fatti ed individuare gli autori.

© Riproduzione riservata