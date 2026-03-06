Noto celebra l’eccellenza dei licei classici italiani con l’Agón per la Pace

E’ attesa per domani la premiazione e fine dell’evento quando, nella sala degli specchi di palazzo Ducezio, il sindaco Corrado Figura premierà gli studenti. Studenti che hanno partecipato alla 2^ edizione dell’Ἀγών περὶ εἰρήνης, concorso di traduzione dal greco riservato agli studenti dei licei classici di tutto il territorio nazionale e promosso dall’Ufficio per la scuola della Diocesi di Noto. Venticinque gli studenti dei licei classici hanno partecipato al concorso: provengono dai licei classici di Milano, Torino, Varese, Viareggio, Matera, Palermo, Ragusa, Augusta, Vittoria, Noto, Barrafranca, Caltagirone ed Acireale. La prova, che si è tenuta nei locali del Liceo Classico Matteo Raeli di Noto, ha visto la traduzione di un brano in prosa sul tema della giustizia e della pace, scelto per gli studentidalla professoressa Olimpia Imperio, ordinario di letteratura greca presso l’Università degli Studi di Bari, presidenti della commissione giudicatrice degli elaborati. A volere questo evento culturale il vescovo mons. Salvatore Rumeo: “I ragazzi provenienti da tutta Italia hanno avuto la possibilità di visitare e conoscere la bellezza delle città di Noto e di Siracusa, per rinsaldare e rafforzare il dialogo tra scuola e chiesa, promuovendo valori condivisi, il dialogo interculturale e la crescita integrale della persona – ha detto il vescovo Rumeo – questa esperienza permetterà a ragazzi provenienti da varie parti d’Italia di conoscersi e di confrontarsi, di creare relazioni e contatti, anche partendo dall’attualità di una traduzione dal greco antico”.

