Exit Poll: a Ragusa riconfermato Peppe Cassì sindaco

Secondo i risultati dell'Exit Poll a Ragusa sarebbe riconfermato sindaco l'uscente Peppe Cassì. E' il dato diffuso da Video Regione e rilanciato da Ragusaoggi nel corso della maratona televisiva che è in corso sul sito ragusaoggi.it e sul digitale terrestre al canale 14. Si tratta del sondaggio realizzato in esclusiva per Video Regione da Noto Sondaggi. Cassì dunque tornerebbe a guidare Palazzo dell'Aquila. Il diretto competitor si fermerebbe al 22%, piu' bassi i risultati di Cultrera e Firrincieli. Dopo le 16 arriveranno le prime proiezioni. Intanto seguite la diretta in streaming sul sito ragusaoggi.it