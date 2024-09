Anche Modica avrà la Casa della Comunità: consegnati i lavori

Modica si prepara a inaugurare la propria Casa della Comunità, un progetto che segna un’importante evoluzione nella sanità locale. Questa mattina, sono stati consegnati i lavori per la realizzazione della struttura Hub, che sorgerà nei pressi dell’ex scuola media Giovanni XIII.

Il progetto

Il progetto, finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 6, prevede la costruzione di un edificio di 1125 metri quadrati su un unico piano, dopo la demolizione di due fabbricati esistenti. L’area, concessa in comodato d’uso gratuito dal Comune di Modica, sarà dotata di impianti tecnologici avanzati, inclusi moduli fotovoltaici per un’autosufficienza energetica parziale e sistemi di supervisione per ottimizzare illuminazione e temperatura in base all’uso degli spazi.

La Casa della Comunità accoglierà servizi sanitari di base con un team di medici, infermieri e specialisti, diventando un punto di riferimento per le cure primarie nella zona. La struttura è progettata per garantire continuità assistenziale e rispondere ai bisogni della popolazione, con un focus particolare su soggetti fragili e pazienti cronici.

Il Direttore Sanitario, Sara Lanza, ha evidenziato l’importanza della struttura, sottolineando l’uso di tecnologie all’avanguardia e l’efficienza energetica come elementi chiave. Ha ringraziato il Comune per la concessione dell’area e la ditta per l’accelerazione dei lavori.

Il sindaco Maria Monisteri ha espresso entusiasmo per la nuova Casa della Comunità, descrivendola come un significativo passo avanti per l’assistenza sanitaria e socio-sanitaria della città. Ha elogiato la scelta del luogo, situato nel cuore del popoloso quartiere della Sorda, per la sua accessibilità e facilità di parcheggio.

La ditta esecutrice è tenuta a completare i lavori entro il 31 dicembre 2025, come previsto dal contratto. Questo progetto rappresenta una pietra miliare per Modica, offrendo alla comunità una struttura moderna e ben attrezzata per rispondere alle esigenze sanitarie locali.

