Minorenne arrestato per spaccio a Vittoria: aveva in casa oltre 3,7 kg di hashish e 10 mila euro in contanti

Minorenne e incensurato arrestato a Vittoria per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane è stato notato dalla polizia nel quartiere Celle mentre tentava di eludere un controllo della polizia a bordo di un ciclomotore, ma è stato fermato dopo un breve inseguimento.

In casa 3,7 kg di hashish

Durante la perquisizione, i poliziotti hanno trovato in suo possesso circa 100 grammi di hashish, un bilancino di precisione, un coltello con tracce di droga e una considerevole somma di denaro. Successivamente, la perquisizione dell’abitazione del giovane ha portato alla scoperta di ulteriori 3,7 kg di hashish in 36 panetti, insieme ad altre sostanze come cocaina e marijuana e attrezzature per il confezionamento. È stata inoltre sequestrata una somma di circa diecimila euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio.

Foto: repertorio

Il minore è stato trasferito presso il carcere minorile di Catania e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.

