Terrorismo, scatta l’espulsione a Ragusa: 29enne rimpatriato. Altri 49 espulsi per reati gravi

Un cittadino straniero di 29 anni, segnalato dall’intelligence per collegamenti con ambienti del terrorismo, è stato identificato ed espulso dal territorio nazionale. Dopo un’attenta istruttoria, il Prefetto di Ragusa – su proposta del Questore – ha firmato il decreto di espulsione per motivi di sicurezza nazionale. L’uomo è stato accompagnato al CPR di Caltanissetta e successivamente rimpatriato, dopo la convalida del provvedimento da parte dell’autorità giudiziaria.

Sono in totale 50 i cittadini stranieri irregolari espulsi dal territorio provinciale di Ragusa dall’inizio del 2025. Tra questi, diversi soggetti sono risultati pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica, in quanto responsabili di reati anche gravi che hanno suscitato particolare allarme sociale. I risultati sono frutto di un’intensa attività di controllo del territorio, predisposta dal Questore di Ragusa sulla base delle indicazioni emerse durante i lavori del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Le operazioni sono finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati e delle attività illecite su tutto il territorio ibleo.

Un altro cittadino straniero, già più volte segnalato per reati di spaccio e rapina, è stato espulso e rimpatriato. Inoltre, quattro cittadini stranieri rintracciati in stato di irregolarità sono stati allontanati dal territorio nazionale con accompagnamento coattivo alla frontiera, eseguito da personale specializzato della Questura di Ragusa.

Nel dettaglio, sono state disposte: 14 espulsioni eseguite con partenza volontaria; 17 espulsioni con trattenimento presso il CPR; 6 ordini del Questore a lasciare il territorio nazionale.

