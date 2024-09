Il dott. Morale, primario di nefrologia di Modica, in Madagascar per formare medici e migliorare le cure

La recente missione umanitaria a Antananarivo, capitale del Madagascar, ha evidenziato l’importanza della cooperazione sanitaria internazionale. Il dott. Walter Morale, Direttore della UOC di Nefrologia e Dialisi dell’ASP di Ragusa, insieme all’associazione Ripartiamo APS, ha collaborato con il reparto di Nefrologia dell’Ospedale Pavillon Sainte Fleur per migliorare le cure dei pazienti affetti da insufficienza renale.

Portati in Madagascar materiali specialistici

Durante la missione, sono stati donati importanti materiali specialistici, tra cui cateteri vascolari forniti dall’azienda Venuse, fondamentali per il trattamento dei pazienti in emodialisi. Il dottor Morale ha anche offerto una formazione pratica sull’uso dell’ecocolordoppler, strumento indispensabile per monitorare patologie vascolari, e ha eseguito impianti di cateteri vascolari giugulari, una procedura non comune in Madagascar. La pratica locale utilizza prevalentemente la vena femorale, che però aumenta il rischio di setticemia, con un tasso di mortalità elevato.

Il primario dell’ospedale, il dottor Lova, ha espresso gratitudine e il desiderio di una collaborazione continuativa per potenziare le competenze del personale sanitario locale. L’obiettivo è sviluppare un ambulatorio chirurgico per la realizzazione di fistole artero-venose, essenziali per il trattamento dialitico.

© Riproduzione riservata