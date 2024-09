Ragusa: finanziata la realizzazione di due nuovi asili e la riqualificazione del Teatro Perracchio

Il Comune di Ragusa ha pubblicato tre nuovi avvisi per importanti progetti di sviluppo infrastrutturale e sostenibilità, finanziati principalmente attraverso fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Questi includono la costruzione di un nuovo asilo nido nella zona di Cisternazzi, la riconversione di un edificio pubblico esistente in asilo nido in via Mario Spadola, e i lavori di efficientamento energetico del Teatro Perracchio.

I progetti

Il nuovo asilo a Cisternazzi, del costo di 1.270.000 €, sarà costruito con criteri di sostenibilità energetica, mentre l’asilo in via Spadola sarà realizzato riconvertendo parte di un edificio esistente, riducendo così il consumo di suolo. I lavori di efficientamento energetico del Teatro Perracchio avranno un costo di circa 250.000 € e riguarderanno il miglioramento degli impianti climatici e degli infissi.

L’assessore alla Pubblica Istruzione, Catia Pasta, ha dichiarato che questi nuovi asili, insieme ai poli scolastici già in corso di realizzazione, permetteranno di raddoppiare la capacità di accoglienza dei bambini nei servizi educativi del Comune di Ragusa.

