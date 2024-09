Autunno a Scicli: tanti eventi e visite con Tanit

L’autunno di Tanit Scicli inizia con una giornata ricca di eventi culturali, prevista per domenica 22 settembre. L’associazione culturale ha organizzato due appuntamenti imperdibili:

Visita guidata al Cimitero Monumentale di Scicli: Il raduno è fissato per le 9:30 presso l’ingresso del cimitero, con partenza della visita alle 10:00. Il sito sarà esplorato attraverso una narrazione ispirata al libro Non Omnis Moriar, pubblicato da Tanit e presentato ad agosto.

Apertura gratuita dell’Antica Farmacia Cartia: In occasione della 7a Giornata Nazionale dei Piccoli Musei, il museo aprirà alle 10:00, offrendo ai visitatori un dono speciale per festeggiare il valore culturale e il senso di appartenenza che rappresenta per la città.

Oltre agli eventi di domenica, Tanit Scicli sarà coinvolta nel Festival Le Vie dei Tesori, a Scicli nei primi tre fine settimana di ottobre, gestendo i siti culturali della Chiesa di San Giuseppe e della Chiesa rupestre del Calvario. In particolare, il 6 ottobre, organizzerà il Cammino Sacro dei Santi Patroni, un percorso simbolico alla scoperta dell’arte e della devozione popolare di Scicli.

Per partecipare alle attività, si può scrivere a tanitscicli@gmail.com o chiamare il 3388614973.

© Riproduzione riservata