Uno sparo in centro storico a Modica: anziano tenta di togliersi la vita. E’ grave

Uno sparo in piazza Corrado Rizzone in pieno centro a Modica. Scattato l’allarme e forze dell’ordine sul posto. A terra un anziano signore ottantenne che avrebbe rivolto la sua arma – legalmente detenuta – contro se stesso. L’uomo è rimasto ferito gravemente ed è stato immediatamente soccorso e trasferito all’ospedale Baglieri di Modica. Sul posto è intervenuta la polizia di Stato per effettuare i rilievi del caso e avviare le indagini.

Dove chiedere aiuto



Se sei in una situazione di emergenza, chiama il numero 112. Se tu o qualcuno che conosci ha dei pensieri suicidi, puoi chiamare il Telefono Amico allo 199 284 284 oppure via internet da qui, tutti i giorni dalle 10 alle 24.

Puoi anche chiamare i Samaritans al numero verde gratuito 800 86 00 22 da telefono fisso o al 06 77208977 da cellulare, tutti i giorni dalle 13 alle 22.

