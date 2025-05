Non solo galline: ecco come l’innovazione sta cambiando il modo di fare uova

MODICA – Tradizione agricola e tecnologie d’avanguardia si incontrano nel cuore del Polo Avicolo di Modica, il più grande bacino produttivo del Sud Italia, da cui ogni giorno partono oltre un milione di uova. A constatarlo di persona è stato l’assessore regionale all’Agricoltura, Salvatore Barbagallo, che ha visitato nei giorni scorsi la sede di Avimed (Avicola Mediterranea), una delle aziende simbolo dell’eccellenza agroalimentare siciliana.

Accolto dal presidente di Avimed, Carmelo Nigro, dal presidente di Mediterranea Mangimi, Giovanni Ragusa, e dai vertici aziendali, Barbagallo ha potuto conoscere da vicino un sistema produttivo in costante evoluzione, capace di abbinare la qualità della materia prima a una gestione industriale moderna, trasparente e sostenibile. «Una realtà – ha dichiarato l’assessore – che dimostra come sia possibile fare impresa agricola puntando su innovazione, etica e valorizzazione del territorio».

Durante la visita, l’assessore ha seguito l’intero ciclo produttivo delle uova in guscio, provenienti da galline alimentate con mangimi selezionati e controllati, fino ad arrivare alla sezione dedicata agli ovoprodotti, dove Avimed si distingue a livello nazionale per l’utilizzo di un impianto di pastorizzazione in radiofrequenza. Una tecnologia avanzata, a bassa temperatura, che consente di ottenere prodotti più sicuri, più duraturi e con migliori caratteristiche organolettiche, senza aggiunta di conservanti e con una shelf life che può arrivare fino a 40 giorni.

Gli ovoprodotti sono realizzati esclusivamente con uova siciliane, in linea con una visione produttiva che punta anche sulla sostenibilità. L’azienda promuove infatti pratiche etiche come la linea Antibiotic Free – uova da galline allevate a terra senza uso di antibiotici sin dal primo giorno di vita – e l’impiego di confezioni green in polpa di legno riciclabile, pensate per un packaging ecologico e sicuro.

Barbagallo aveva già avuto modo di apprezzare l’approccio di Avimed in occasione della Fiera Agricola Mediterranea dello scorso settembre. La visita a Modica ha confermato un confronto definito “prezioso” anche dallo staff aziendale, che ha condiviso con l’esponente del governo regionale i progetti futuri e le sfide di un settore in piena trasformazione.

