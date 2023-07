Non solo capolarato nella fascia trasformata. Anche storie di riscatto, solitudine e povertà

Sei storie di vita e di rinascita in una terra, la cosiddetta fascia trasformata del Ragusano dove, per 60 anni, l’obiettivo primario è stato quello di fare fruttare anche piccoli appezzamenti pur con danni all’ambiente ed alle persone, soprattutto a quei poveri braccianti senza “voce”. E soprattutto senza diritti. La prova che si può uscire da condizioni di disagio e di precarietà arriva dal primo step del progetto “Trasformare la fascia trasformata”, sostenuto dalla Fondazione “Con il Sud”. Si badi bene: si può uscire, però, con un adeguato piano di accompagnamento ritenuto il sistema più idoneo e più perseguito negli ultimi tempi dalla macchina del volontariato.

Storie normali, proprie di persone che hanno sofferto prima di voltare pagina.

C’è la famiglia che riscatta la casa. E’ di origine romanì: viveva in una serra, con stanze scandite da una sequenza di coperte, lontana dal centro abitato, senza nessun tipo di servizio, senza possibilità di socializzare per isolamento e per condizioni. Ora ha cambiato vita. I volti sono sorridenti, c’è tempo anche per andare a giocare al mare. La casa, finalmente la loro casa, è nel centro abitato di Marina di Acate.

C’è il giovane che ha ottenuto il contratto di lavoro, dopo quel viaggio della speranza vissuto tra peripezie in mare. Ora potrà ottenere finalmente il permesso di soggiorno e diventare parte della “società”.

Ed ancora. La storia di riscatto di quella donna, anch’essa di origini africane. Ha vissuto per anni isolata tra le serre; tanti figli da accudire e da crescere. Non ha avuto il tempo per imparare l’italiano, la lingua della nuova terra dove vive tra sperduti impianti serricoli. La miseria per anni è stata la sua compagna, ora, grazie agli operatori del progetto, per la prima volta, ha trovato qualcuno al suo fianco.

E poi ci sono le storie di dieci famiglie straniere con nugoli di bambini; tutti vivono in campagna in catapecchie in un contesto ambientale di degrado e sporcizia. Dopo l’incontro con gli educatori ambientali, hanno imparato a differenziare i rifiuti. Il Comune di Vittoria, che svuota regolarmente i bidoni della differenziata, ha permesso di consolidare l’apprendimento della separazione dell’immondizia per una corretta raccolta differenziata a garanzia dell’ambiente.

C’è poi quel papà solo con 3 figli. Figli che per mesi ha visto solo nei fine settimana perché costretto a lavorare. Ebbene questo papà ha trovato aiuto e casa ed ha riunito la famiglia vivendo ogni giorno la gioia di stare con i propri figli. In questo progetto al fianco ha avuto una comunità che lo ha abbracciato ed lo ha aiutato fino a regalargli la gioia della vita familiare.

Che dire del servizio di car pooling? Un lavoratore straniero, con patente ed autovettura, si è fatto carico di accompagnare altri cittadini stranieri al lavoro, mettendo in campo un servizio essenziale in un territorio. Sì, perché nella fascia trasformata potere andare a fare la spesa, o andare in ‘paese’, se vivi isolato dal mondo, è un privilegio che costa, anche 40, 50 euro a “tratta”, e si chiama “caporalato dei servizi”. Tutto questo è superato grazie al car pooling ed all’impegno del volontariato pronto a tendere una mano a chi sta nel bisogno.

La miseria, la povertà, l’assenza di servizi si avviano ad essere marginali.

Il volontariato, unitamente alla Caritas di Ragusa, ha fatto molto. Ed con il progetto “TFT – Trasformare la fascia trasformata”, sostenuto da Fondazione Con Il Sud un primo risultato è stato ottenuto. Un risultato di rinascita, di comprensione, di condivisione, di sogni che hanno lasciato i cassetti, o meglio l’intimo dell’essere umano.