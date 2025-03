Non bastano gli arresti: ancora furto con scasso. Stavolta ad una rivendita di frutta e verdura

Colpo nella notte a Scicli, dove una rivendita di frutta e verdura in via Tagliamento è stata presa di mira dai ladri. I malviventi hanno forzato e danneggiato la saracinesca per introdursi nel box che custodiva merce e piante.

Una volta all’interno, hanno rovistato tra gli scaffali portando via pochi spiccioli lasciati in cassa. Tuttavia, il danno più grave non è il bottino, ma le conseguenze lasciate dal passaggio dei ladri: merce danneggiata e il punto vendita completamente a soqquadro.

Il furto è avvenuto in pieno centro cittadino, a pochi passi da Largo Gramsci e in una zona di transito, eppure nessuno nel vicinato si è accorto di nulla. L’episodio desta preoccupazione tra i commercianti della zona, sempre più in allarme per i continui episodi di microcriminalità.

Sul caso indagano le forze dell’ordine, che cercheranno di risalire ai responsabili anche attraverso l’eventuale presenza di telecamere di videosorveglianza nelle vicinanze.

