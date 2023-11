No alla guerra: il tenore pop Jonathan Cilia Faro (di Ragusa) e Tyler Michael Smith tornano in Italia

Nove appuntamenti in vista del Natale dove la musica religiosa sarà protagonista. Il tenore pop italo americano Jonathan Cilia Faro ritorna ancora una volta in Italia accompagnato, questa volta, da Tyler Michael Smith, compositore e produttore discografico americano.

Infatti dal 25 novembre al 10 dicembre i due artisti si esibiranno nell’ “Amazing Grace worship tour” che toccherà 9 città italiane: Milano (25 novembre), Bollate (26 novembre), Bologna (1 dicembre), Firenze (2 dicembre), Roma (3 dicembre), Napoli (5 dicembre), Catania (8 dicembre), Marsala (9 dicembre) e Gela (10 dicembre).

“Anche quest’anno – spiega Cilia Faro – ho voluto ritornare in Italia e farlo insieme ad un artista americano figlio del leggendario Michael Whitaker Smith espressione della musica cristiana contemporanea americana conosciuto in tutto il mondo e che ha lavorato anche con Andrea Bocelli”. Stiamo vivendo un periodo difficile, le immagini della guerra ormai ci accompagnano tutti i giorni. Le parole non ci salvano dalla guerra ma la preghiera e la musica sicuramente sì”.

Questa volta però il tenore pop ha deciso di non esibirsi in teatro come aveva fatto negli anni precedenti ma di scegliere alcune strutture private italiane.

“In occasione di questi concerti – sottolinea Cilia Faro – ho voluto riproporre anche in Italia lo stile che ho scelto di proporre in America e quindi di portare la mia musica anche in luoghi diversi dagli stadi, dai grandi teatri. Ciò mi consente di avere un rapporto più intimo con il mio pubblico che in questi anni è cresciuto sempre più. L’esperienza nei teatri l’ho fatta lo scorso anno con successo tant’è che ora diverse reti regionali italiane lo stanno riproponendo proprio in questo periodo”.

I singoli concerti, della durata di 90 minuti, dovranno quindi essere prenotati e in quest’occasione verranno proposte una serie di produzioni che hanno come tema il Natale, scritte a 4 mani dagli artisti.

Tra i vari pezzi anche alcuni tratti dagli album di Tyler Michael Smith prodotti con il padre dal titolo: “Christmas con Amore” e “Every Christmas”.

Un’occasione quindi per festeggiare in anteprima il Natale e per fare un regalo inaspettato a chi più amiamo. Essendo i posti limitati si consiglia di prenotare i biglietti sul sito www.joanthancf.com dove vi saranno tutti gli aggiornamenti.