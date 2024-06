Nina Schininà ottiene ottimi risultati ai campionati nazionali di San Martino di Castrozza

Sono stati tre giorni di gare intensissime a San Martino di Castrozza, c’era ottimismo per le possibli prestazioni di Nina ma mai avremmo pensato di raccontare di un’affermazione di questo livello.

Buoni segnali arrivano già al primo giorno di gare nella specialità Boulder dove Nina realizza 48 punti sui totali 63 della squadra siciliana conquistando ben tre top.

Clamoroso quanto successo nella specialità Lead il giorno dopo: Nina ottiene il massimo punteggio possibile arrivando al top in entrambe le vie, due vie assolutamente proibitive, in particolare la seconda dove la piccola atleta di Red Rock è riuscita grazie a grande tecnica e tenacia a sopperire alla minore altezza rispetto alle avversarie e alla mancanza di allenamento su questo tipo di pareti; parliamo infatti di pareti artificiali di 18 metri che, se al nord sono la norma, in Sicilia sono praticamente inesistenti.

Buona anche la prova dell’ultimo giorno nella specialità Speed che consente a Nina di ottenere in totale lo straordinario risultato di 548 punti sui complessivi 721 dell’intera squadra siciliana.

Soddisfazione enorme in casa Red Rock, incontenibile la gioia e la commozione del tecnico Emerico Colombo al quale va dato enorme merito per il lavoro svolto insieme a quello dell’altro tecnico Daniele Pascadopoli e dei responsabili Gianni Adamo e Alessandra Caruso, significativo anche il grande sostegno del pubblico presente che si è scaldato di fronte alle prestazioni di Nina.

