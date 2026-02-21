Nico Arezzo conquista “Propaganda Live”: la voce ragusana emoziona con Modugno. VIDEO

Una performance intensa, elegante, capace di attraversare il tempo. Venerdì sera il cantautore ragusano Nico Arezzo è salito sul palco di Propaganda Live, regalando al pubblico televisivo una delle esibizioni più apprezzate della puntata.

Arezzo ha scelto di confrontarsi con un gigante della musica italiana, reinterpretando un brano del magnifico Domenico Modugno. Una scelta coraggiosa, perché Modugno non si “canta”: si attraversa, si rispetta, si rilegge con misura. E proprio qui è emersa la maturità artistica del cantautore ibleo, capace di rendere il pezzo modernissimo senza snaturarlo.

Una voce che emoziona

Sui social i commenti non si sono fatti attendere. In molti hanno sottolineato la crescita artistica di Nico negli ultimi anni:

“Me lo ero perso ieri sera e l’ho risentito stamattina. L’ho riconosciuto come chi già mi aveva impressionato a X Factor anni fa cantando Prince. Voce incredibile. Ma cresciuto tanto se riesce a confrontarsi con un brano di Modugno e renderlo modernissimo. Sembrava quasi un brano di Sting, internazionale. Ha commosso, eccezionale.”

Parole che raccontano bene l’impressione generale: una performance non solo tecnicamente impeccabile, ma emotivamente potente. L’interpretazione di Arezzo ha saputo mantenere il pathos originale del brano, aggiungendo una cifra stilistica personale, contemporanea, quasi internazionale per sonorità e intensità.

Un percorso costruito nel tempo

Quella di venerdì non è stata un’apparizione improvvisa, ma l’ennesimo tassello di un percorso iniziato anni fa. Nico Arezzo si era fatto conoscere al grande pubblico partecipando a X Factor, dove aveva già mostrato una vocalità fuori dal comune. Aveva preso parte anche ad Amici di Maria De Filippi, continuando a formarsi e a sperimentare.

Negli ultimi anni la sua crescita è stata evidente: dalla scrittura sempre più consapevole fino alla vittoria in un importante evento nazionale, che lo ha consacrato tra le nuove voci più interessanti del panorama cantautorale italiano.

Nel suo percorso artistico spicca infatti la vittoria al FestivalShow, conquistata nel 2017 nella suggestiva cornice dell’Arena di Verona con il brano “Se vuoi”, un successo che lo ha proiettato sulla scena nazionale quando era ancora giovanissimo. Più recentemente, nel 2024, è stato tra gli otto vincitori di Musicultura con “Nicareddu”, confermando la sua crescita nel panorama della canzone d’autore italiana.



Di recente è uscito anche il suo nuovo disco, un lavoro che conferma la maturità raggiunta e la volontà di costruire un’identità musicale precisa, lontana dalle etichette e dalle mode passeggere.

Orgoglio ibleo

La presenza a Propaganda Live rappresenta un momento significativo non solo per l’artista, ma anche per Ragusa e il territorio ibleo, che vede uno dei suoi talenti affacciarsi con sempre maggiore autorevolezza sulla scena nazionale.

La cover di Modugno non è stata solo un omaggio: è stata una dichiarazione artistica. Nico Arezzo oggi non è più soltanto una promessa. È un cantautore capace di dialogare con la grande tradizione italiana e di proiettarla in una dimensione nuova, intensa, contemporanea. E a giudicare dagli applausi e dai commenti, il pubblico se n’è accorto. Come sempre con Nico.

