Nella quarta giornata di campionato il Futsal Ragusa affronta le pugliesi del Levante Caprarica

Si disputa domenica 6 novembre il quarto turno del campionato di serie A2 di futsal femminile, e le ragusane di mister Peppe Marino saranno impegnate in casa con il Levante Caprarica, squadra già incontrata la scorsa stagione durante le fasi finali di Coppa Italia.



Le pugliesi arrivano al PalaParisi con ancora lo zero nella casella “punti” frutto di tre sconfitte su tre partite, e con una differenza reti di -12 conseguenza dei sei gol segnati e dei diciotto subiti.

Sono numeri, questi, che potrebbero far pensare una partita facile. Ma il ricordo di quanto successo lo scorso aprile, due pareggi e la conquista per le iblee della Final Four solo grazie ai calci di rigori, impone di non prendere sottogamba l’avversario.



Lo conferma anche mister Marino. «È vero, le nostre avversarie di domenica sono ancora a zero punti ma questo non ci deve far pensare che sarà una partita facile. Dovremo invece scendere in campo concentrati perché il risultato finale dipenderà dalla voglia con la quale affronteremo l’avversario. Veniamo da due sconfitte consecutive e non possiamo permetterci di sottovalutare nessuno. Ho detto alle mie giocatrici che domenica dovranno dare il 110% per riuscire a portare finalmente a casa la prima vittoria tra le mura amiche».

L’ingresso al PalaParisi è libero e gratuito, il fischio d’inizio sarà dato alle 16:00.