Nel vecchio cimitero di Modica tombe impraticabili. Sinistra italiana chiede un tavolo tecnico per superare questo gap

A sollevare il problema è Vito D’Antona con Sinistra Italiana che da anni parla con sempre insistenza dell’impraticabilità di un’area cimiteriale che dura da quasi un decennio. Per l’esattezza nove anni – afferma D’Antona. con i cittadini che non possono raggiungere le tombe dei propri cari per una visita e per la deposizione di un fiore. “Anche quest’anno, in occasione della Commemorazione dei Defunti, a molti cittadini sarà impossibile avvicinarsi alle tombe de propri cari, in quanto da nove anni alcune parti del cimitero di Modica risultano inagibili e transennate a causa delle precarie condizioni di stabilità di alcune edicole funerarie. Come è noto gli edifici interessati risultano di proprietà di confraternite e di circoli privati, i quali in tutti questi anni non hanno provveduto ad effettuare le necessarie manutenzioni delle edicole, confraternite e circoli che in alcuni casi non risultano più operanti”.

Intervento del Comune con rivalsa sui proprietari di queste strutture cimiteriali?

“La complessa situazione dovuta alla proprietà dei loculi, ma anche la possibilità che, in assenza di interventi del privato, il Comune possa intervenire per eliminare il pericolo, rivalendosi sui proprietari, è stata diverse volte oggetto di discussione in qualche incontro, ma senza, ad oggi, alcun esito – conclude D’Antona – nel frattempo, la mancanza in tutti questi anni di interventi di consolidamento e di manutenzione rende sempre più grave lo stato di degrado degli edifici, determina un evidente pericolo per la incolumità pubblica e per quanti transitano nelle vicinanze degli edifici transennati. Non c’è più tempo da perdere e che bisogna ripristinare la piena fruibilità del cimitero. Il tavolo tecnico vuole essere lo strumento per approfondire il complesso problema, individuare una via di uscita ed avviare le opportune prime azioni”.