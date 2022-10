Ne resterà solo uno alle prossime amministrative? La foto che fa discutere mentre nasce GenerAzione

Da una decina di giorni questa foto, pubblicata dal segretario del movimento Territorio, Raffaele Schembari, sui propri social, sta facendo discutere il mondo della politica locale. Fotografati (non si sa da chi) sotto al monumento ai caduti di Marina di Ragusa ci sono Riccardo Schininà, ex consigliere comunale e oggi apprezzato avvocato nonché direttore d’orchestra, lo stesso Raffaele Schembari dirigente sanitario, e l’attuale assessore Ciccio Barone. La didascalia della fotografia è la seguente “amici prima della politica”.

Ora, non abbiamo alcun strumento per misurare l’amicizia che corre tra le tre persone ma, andando un po’ a memoria, tutta questa amicizia non gliela conosciamo. Soprattutto tra Schininà e Barone, ma ci potremmo spingere anche tra Schininà e Schembari. Così come lo stesso ci spingiamo ad azzardarlo tra Schembari e Barone. Siamo piu’ per la una buona conoscenza. Ma sicuramente ci sbagliamo noi.

La foto però sembra essere stata scattata apposta per far parlare perché, è ormai cosa nota a tutti, i tre fotografati potrebbero essere tre validi candidati a sindaco. Schininà nelle ultime settimane, dicono i beninformati, ha iniziato a fare i suoi incontri, il nome di Raffaele Schembari corre già sulla bocca di varie personalità e Ciccio Barone sembra aver svolto in questi anni un buon lavoro in parte orientato ad un possibile impegno diretto alle prossime elezioni comunali, dunque scendendo in campo in un confronto diretto con l’attuale sindaco Peppe Cassì.

Sono al momento destinate a restare solo voci di palazzo quelle che indicano una contrapposizione tra lo stesso sindaco e l’assessore Barone, che andrebbe avanti da mesi. Ma, almeno pubblicamente, ciascuno è rispettoso del ruolo dell’altro e dunque quelle voci, come quelle che circolano sulle possibili dimissioni di Barone forse a fine anno, sono destinate a restare appunto solo delle voci. Ed allora? Quella foto è nata per smuovere il dibattito politico locale e capire chi fa cosa, chi potrebbe davvero, tra i tre candidarsi a sindaco, se tutti o se solo uno di loro, se tra loro può nascere, sulla base dell’amicizia millantata sui social, anche un valido accordo politico. Insomma inevitabilmente se ne parla.

E in questo senso ci si chiede anche quale sarà il ruolo ad esempio del Partito Democratico, considerato che il riconfermato deputato regionale Nello Dipasquale sembra essere interessato alle dinamiche che si possono nascondere dietro quella foto. E proprio stamani a Ragusa sarà presentato il “neo” costituito Movimento politico “GenerAzione”.