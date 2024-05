Naturosa Bike & Co. Ragusa in luce al 22esimo memorial Cannarella di Monterosso Almo

L’Asd Naturosa Bike & Co. Ragusa ha ottenuto risultati significativi alla 22esima edizione del memorial Cannarella, dimostrando la crescita dei propri atleti in una competizione ciclistica di rilevanza nazionale. Nella categoria Juniores, la gara metteva in palio la maglia di campione regionale, e gli atleti del team, guidati dal presidente Giuseppe Nascondiglio e dal direttore sportivo Giampiero Pitino, hanno partecipato sia alla cronoscalata del sabato sia alla gara in linea della domenica. La gara in linea prevedeva un percorso di 105,5 chilometri, con partenza da Comiso e arrivo a Monterosso Almo, dove gli atleti hanno affrontato un circuito cittadino di sei giri.

Durante la cronoscalata, Federico Occhipinti si è classificato primo tra gli Esordienti, mentre Aurora Distefano ha ottenuto il secondo posto tra le Allieve donna. Salvatore Caruso e Angelo Brugaletta hanno partecipato a entrambe le gare, mentre Emmanuel Brugaletta e Leonardo Carbonaro hanno gareggiato solo nella cronoscalata. Nicolas Tumino, invece, ha partecipato alla gara della domenica. In questa gara, Giovanni Distefano ha ottenuto un prestigioso secondo posto nella categoria Juniores. Anche Flavio Schembari e Samuele Basile hanno fornito buone prestazioni nonostante la forte concorrenza.

Questi risultati confermano la continua crescita degli atleti della Naturosa Bike & Co., che continuano a dimostrare le loro capacità e a costruire solide basi per il futuro.

